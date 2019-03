Défendre la nation

1000 recrues ont rejoint les rangs de l’armée. Une cérémonie de prestation de serment s’est déroulée samedi au centre national d'instruction en présence de Sogowou Kpatcha, le chef d'État major de l'armée de terre.

‘Ce drapeau devant vous flottant dans toute sa splendeur retrace l'histoire de tout un peuple et au-delà de tout une nation. Désormais vous avez le devoir de la défendre et de la protéger en tout lieu et en toute circonstance au péril de votre vie', a t-il déclaré.

Les effectifs des Forces armées togolaises (FAT) sont composées d’environ 10.000 hommes et femmes ; chiffre stable depuis deux décennies.

Leur mission est avant tout de protéger le territoire, mais aussi de participer aux opérations de maintien de la paix dans le cadre de missions des Nations Unies, de l’Union africaine et de la Cédéao.