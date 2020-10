Deux voix pour porter le message gouvernemental

Le nouveau gouvernement compte deux porte-paroles, Akodah Ayéwoadan, le ministre de la Communication, et son collègue des Droits de l’Homme, Christian Trimua.

N’y a-t-il pas doublon ?

Non assure M. Ayéwoadan. Les ministres seront appelés à s’exprimer plus fréquemment et les porte-parole seront mobilisables plus souvent

'Le fait qu'on a deux porte-paroles est une manière d'avoir une certaine souplesse et disponibilité’, a-t-il expliqué mardi au micro d’une radio privée.

La feuille de route de l’équipe gouvernementale est tracée. Développement économique, inclusion, emploi, accès à la santé …

En dépit du choc que constitue la crise du coronavirus, les autorités sont déterminés à mettre en oeuvre le plan national de développement.

Une stratégie destinée à faire du Togo un hub logistique, agricole et industriel.