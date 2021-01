La TVT (télévision publique) propose ce soir à 20h30 une émission spéciale consacrée aux 100 premiers jours du gouvernement.

Guest star, Victoire Tomégah-Dogbé, le Premier ministre.

L'exercice est nouveau. Un principe de redevabilité à l’égard de la population.

Y seront développées et détaillées les récentes réformes, mais aussi la politique sanitaire contre le Covid-19, les actions menées en faveur des plus défavorisées et la nécessaire relance économique.