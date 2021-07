Gilchrist Olympio n’est pas informé de la déclassification des archives concernant l’assassinat de son père Sylvanus Olympio, premier président du Togo.

L’UFC, la formation qu’il dirige, n’est pas au courant non plus, a indiqué mardi Séna Alipui, conseiller spécial.

‘Le président ne m’a pas parlé d’aucune initiative venant de lui, que ce soit directement ou indirectement. Et, le parti n’est pas non plus associé à cette initiative’, a-t-il confié.

Selon lui, ces démarches sont le fait d’une branche de la famille Olympio.

‘Pour construire un Togo qui nous ressemble et nous rassemble, nous voulons avancer. Il faut éviter de revenir sur des choses qui nous divisent. Il faut regarder devant et laisser les historiens faire leurs recherches’, a déclaré M. Alipui