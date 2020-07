'Il faut respecter les règles du jeu'

Gerry Taama, le leader du NET (opposition) ne s’offusque pas de la délivrance d’un mandat d’arrêt contre Agbéyomé Kodjo, l’ex-candidat à la présidence de la République.

Il a été inculpé et placé sous contrôle judiciaire pour troubles aggravés à l’ordre public, atteinte à la sécurité intérieure de l’Etat, utilisation illégale des emblèmes de la République.

Parmi les obligations imposées, l'interdiction de faire toute déclaration tendant à remettre en cause les résultats du scrutin présidentiel du 22 février. Il doit s'abstenir de toute déclaration ou attitude tendant à remettre en cause et à saper l'ordre constitutionnel et institutionnel.

‘Agbéyomé Kodjo n’a pas respecté les règles du jeu’, estime M. Taama. Il l’a dit vendredi au micro d’une radio privée.

Le mandat d’arrêt délivré par la justice est destiné à contraindre M. Kodjo de se présenter devant le juge d’instruction

Pour mener son instruction, et notamment interroger les personnes inculpées, il faut que le juge d'instruction puisse obliger les intéressés à comparaître devant lui. La loi, simplement.