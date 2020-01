Il sera difficile d'aller à un second tour

L’abondance de candidatures issues de l’opposition n’est pas de nature à permettre une victoire à la présidentielle.

Constat dressé lundi par Agbéyomé Kodjo, le chef du MPDD.

‘L’adversaire est déterminé à passer au premier tour et si il y a trop de candidats de l’opposition, comme c’est le cas actuellement, il sera difficile de parvenir à la victoire ou même à un éventuel second tour’, a-t-il déclaré au micro de Nana FM.

M. Kodjo a été désigné ‘candidat unique de l’opposition’ par l’archevêque émérite de Lomé qui a lancé une initiative en ce sens.

Mais elle est loin de faire l’unanimité dans les rangs de l’opposition.

‘Je pense et je le sens que l’alternance est là en 2020. Et l’alternance au Togo doit se faire avec tout le monde, y compris avec Jean-Pierre Fabre (ndlr le leader de l’ANC), car il veut aussi l’alternance. Tout ce que je demande c'est de nous mobiliser pour aller massivement voter. Faites confiance au prélat et au candidat choisi que je suis', a indiqué l’ancien Premier ministre.