Komi Selom Klassou chargé d'expédier les affaires courantes

Le Premier ministre, Komi Selom Klassou a présenté vendredi au président de la République sa démission ainsi que celle de son gouvernement, indique un communiqué officiel publié en soirée.

Faure Gnassingbé a accepté cette démission et a félicité le chef du gouvernement et toute l’équipe gouvernementale pour les efforts engagés sur les plan économique, politique et social ainsi que les résultats encourageants obtenus malgré le contexte difficile marqué par la crise sanitaire que traverse actuellement le monde entier.

M. Klassou, en poste depuis 2015, est chargé d’expédier les affaires courantes.

Faure Gnassingbé a été réélu pour un quatrième mandat en février dernier. En raison de la crise sanitaire, le gouvernement sortant est resté en place pour gérer l’urgence.