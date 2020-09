L'écoute pour éviter la l'extrémisme

La situation de stabilité dont jouit le Togo est bien plus enviable que dans plusieurs pays de la région, estime lundi le Centre de Documentation et de Formation sur les Droits de l'Homme (CDFDH).

Cette ONG togolaise a pour mission d'offrir aux personnes physiques et morales engagées dans la protection et la promotion des droits de l'homme, un appui technique pour la professionnalisation de leur travail de défenseurs.

‘Beaucoup de choses sont faites par les autorités togolaises et nous devons rendre grâce à Dieu du fait que nous sommes dans une situation où on peut encore contrôler les choses', souligne Godwin Etsè, le directeur exécutif du CDFDH.

Il s’inquiète cependant de la montée des périls avec la menace terroriste.

‘Aujourd’hui, c'est le terrorisme et l’extrémisme qui sont les principaux dangers. Il y a quelques années, ce n’était pas le cas. L’accumulation des frustrations et le manque de confiance entre les dirigeants et la population sont autant de facteurs ouvrant la voie à cette situation’, explique le responsable de cette ONG.

Il reste donc à privilégier le dialogue et l’écoute pour étouffer toute velléité de radicalisation.