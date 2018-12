La CPP veut une meilleure redistribution des richesses

La Convergence patriotique panafricaine (CPP, opposition) a des candidats dans 9* circonscriptions sur les 30.

Compte tenu de sa faible présence, son poids politique sera forcément limité, mais participer aux législative est un moyen de renforcer la démocratie et de protéger la constitution, expliquent les dirigeants de cette formation.

Le Togolais n'aime plus sa patrie parce qu'il s'indigne du fait de ne rien bénéficier des richesses du pays', a déclaré mardi Komlan Tugbényo, tête de liste dans le Grand Lomé. Il souhaite une meilleure répartition et compte se battre contre l’injustice sociale.

Pour endiguer la vague de chômage chez les jeunes, la CPP propose des formations innovantes proches des besoins du marché du travail.

Pour Komlan Tugbényo, ‘le radicalisme est improductif et cause des situations funestes et déplorables à nos paisibles populations', explique M. Tugbényo en référence aux récentes manifestations de la coalition de l’opposition qui ont fait 3 morts.

* Binah, Dankpen, Doufelgou, Kéran, Agou, Kloto, Yoto, lacs Bas Mono, Grand Lomé