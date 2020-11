La vitesse au peuple

Christian Trimua, ministre des Droits de l’homme et porte-parole du gouvernement, a invité les fournisseurs d’accès à internet (FAI) à redoubler d’efforts pour donner un accès au plus grand nombre à des tarifs abordables.

‘Les FAI doivent imaginer de nouvelles politiques commerciales pour faire face à la forte demande, notamment concernant l’enseignement. Dans ce domaine, la connexion à internet est indispensable’, a-t-il expliqué.

‘Aujourd'hui l'Internet est un véritable enjeu pour notre pays et nous entendons les plaintes de nos compatriotes là-dessus. Et on ne peut qu'interpeler tous les fournisseurs d'accès à internet notamment les opérateurs de téléphonie', a-t-il ajouté.

A côté de TogoCom et Moov qui proposent des connexions par fibre, filaire et 4G, trois autres opérateurs sont présents sur ce marché (Cafe Informatique, pionnier au Togo, GVA/Vivendi et Teolis).