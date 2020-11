Le Togo tire son épingle du jeu

Les derniers chiffres de la gouvernance en Afrique incitent à la vigilance : succédant à une progression au ralenti depuis 2015, le niveau chute en 2019, et ce pour la première fois depuis 2010.

La baisse des performances en termes de sécurité, de participation, de droits, et d’état de droit prend le pas sur les améliorations réalisées en matière d’opportunités économiques et de développement humain. Cette évolution est d’autant plus préoccupante que la pandémie de COVID-19 risque à la fois d’aggraver la détérioration déjà en cours et de détruire les gains acquis en termes de développement économique et humain.

L’Indice Ibrahim de la gouvernance en Afrique (IIAG) 2020, publié le 16 novembre par la Fondation Mo Ibrahim, montre que pour la première fois depuis 2010, le niveau de gouvernance globale sur le continent africain recule.

A noter que le Togo s’en sort plutôt pas mal, selon, les classement.

Son score de gouvernance est de 50,1 sur 100; il se place à la 25e place des pays africains et son score global connaît une hausse de 4,8% depuis 10 ans.