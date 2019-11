Le calendrier se précise

En Afrique, les milieux économiques et les investisseurs ont une sainte horreur des périodes électorales. Des mois d’incertitudes qui ralentissent le business.

Au Togo, les autorités semblent bien décidées à ne pas faire trainer éternellement le suspens.

Le président du Conseil constitutionnel, Aboudou Assouma, a indiqué que le scrutin présidentiel aurait lieu entre le 19 février et le 5 mars 2020.

Jeudi, le président Faure Gnassingbé avait indiqué qu’il souhaitait organiser l’élection au plus tôt afin de permettre au pays de poursuivre les réformes économiques dans un climat apaisé.

Selon l’article 61 de la loi fondamentale, l’élection présidentielle doit se dérouler dans les 75 jours au plus tôt avant la fin du mandat en cours et dans les 60 jours au plus tard.

Plusieurs candidatures émanant d’opposants ont été annoncées.