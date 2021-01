Le chef du MPDD s'agite comme un diable dans un bénitier

Agbéyomé Kodjo et Nicodème Barrigah-Benissan

L’église catholique a tenu à clarifier sa position après des informations diffusées selon lesquelles elle aurait jouer un rôle de médiation entre le pouvoir et Agbéyomé Kodjo, le leader du MPDD (opposition).

Visé en particulier, Mgr Nicodème Barrigah-Benissan, archevêque de Lomé, accusé d’avoir été approché par le pouvoir et par l’ancien ambassadeur de France afin de proposer un marché à M. Kodjo.

‘C’est un grossier montage’, ont assuré vendredi les responsables de l’église catholique. ‘Tout ce qui a été raconté par M. Kodjo est inexact et non fondé. Le chef du MPDD doit situer l'opinion sur la date et le lieu de ces supposées rencontres’.

Mgr Barrigah aurait apparement répondu à une demande d’un membre de la DMK qui souhaitait qu’il intervienne pour rapprocher les positions des deux parties et d'envisager une sortie honorable pour chaque camp.

Agbéyomé Kodjo conteste les résultats de l’élection présidentielle de février 2020 dont il estime être le vainqueur. Poursuivi par la justice, il a disparu des écrans radars depuis plusieurs mois.