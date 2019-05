Le climat politique en phase de détente

Le ministre de la Fonction publique, Gilbert Bawara, a réagit lundi après la confirmation par l’ANC (opposition) de sa participation aux élections locales du 30 juin.

‘J’encourage l'ANC à éventuellement solliciter une rencontre avec le ministre de l’Administration territoriale ou avec la Commission électorale pour comprendre les aspects techniques. La révision du fichier qui sera faite est une réponse à sa demande’, a-t-il déclaré au micro de Victoire FM.

M. Bawara est revenu sur la crise politique qui a secoué son pays depuis août 2017.

'Comment expliquer les blocages rencontrés entre le 19 août 2017 et le 20 décembre 2018 ? C'est le discours inconséquent et irréaliste et même irresponsable tenu par certains leaders et acteurs politiques des manifestations des 6 et 7 septembre 2017’, a-t-il déclaré.

La tension s’est apaisée. La participation de l’ANC et des formations membres de la coalition de l’opposition sont des signes évidents.