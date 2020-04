Le gouvernement ne tolèrera aucune bavures

Un couvre-feu est entré en vigueur jeudi de 20h à 6h dans le grand Lomé.

Une majorité de la population respecte scrupuleusement cette mesure, indique samedi soir le ministère de la Sécurité.

Mais certains trainent encore dans les rues aux heures interdites sans motif valable.

Le ministère a eu écho ‘de bavures et d'exactions commises par certains éléments des forces de défense et de sécurité appelés à faire respecter les décisions du gouvernement dont le couvre-feu.’

‘Il appelle les éléments des forces de défense et de sécurité à plus de professionnalisme et au respect des normes déontologiques (…) En tout état de cause, aucun cas de voies de fait sur un quelconque citoyen ne restera impuni’, précise le communiqué.