Le processus de décentralisation est bouclé

Les députés ont adopté mardi à l’unanimité le projet de loi portant modification de la loi sur la décentralisation et les libertés publiques.

Cette révision prend en compte la réorganisation de la République togolaise en deux niveaux de collectivités territoriales à savoir communes et régions. Le niveau ‘préfecture’ est supprimé en tant collectivité territoriale et non préfecture en tant que subdivision administrative.

Elle définit clairement la relation entre les chefs cantons et les élus locaux.

Le projet porte également sur le mandat des élus locaux, 6 ans renouvelable deux fois.

Les députés devaient faire vite. Les élections municipales auront lieu le 30 juin.