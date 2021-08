Les bases d'une décentralisation réussie

Un forum national sur les finances locales s’est ouvert vendredi à Lomé. L’objectif est d’accompagner les 117 communes nouvellement créées pour mobiliser les indispensables ressources nécessaires à leur développement.

C’est la clé d’une décentralisation heureuse.

L’élaboration des plans de développement communaux, le renforcement des capacités d’intervention du fonds d’appui aux collectivités territoriales, la cartographie des infrastructures socio-économique de base sont les principaux sujets abordés.

Cette rencontre est organisée par le Programme d'Appui à la Décentralisation et à la Gouvernance Locale au Togo (ProDeGoL), le ministère allemand de la Coopération économique et du Développement (BMZ) et l’Union européenne.

Le ProDeGoL contribue au renforcement des capacités des administrations communales et des services fiscaux au niveau local ainsi qu’à l’amélioration de l’état civil au niveau local.