A la présidence, au gouvernement, au Parlement, à la tête de sociétés d’Etat, les femmes occupent des postes de plus en plus importants et c’est une bonne chose, s’est félicitée vendredi Chantal Yawa Tsègan, la présidente de l’Assemblée nationale.

‘Le chef de l’Etat fait davantage confiance aux femmes en les plaçant à divers postes de responsabilité’, a-t-elle déclaré lors d’une cérémonie marquant la Journée de la femme africaine.