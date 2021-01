Les trois glorieuses

Le Togo commémore ce dimanche le 47e anniversaire de l’attentat de Sarakawa.

Le président Faure Gnassingbé devrait assister dans la journée à une cérémonie au mémorial où se trouve l'épave de l’avion sur le site même du crash.

Le 24 janvier 1974, le DC3 dans lequel se trouve le président Gnassingbé Eyadema s'écrase à Sarakawa (nord Togo).

Un sabotage imputé aux milieux financiers étrangers hostiles au projet de nationalisation de la société des mines de phosphates.

La réaction est immédiate.

Le 2 février 1974, Gnassingbé Eyadema, sorti miraculeusement indemne du crash, annonce la nationalisation de la Compagnie togolaise des mines du Bénin.

Le Togo, dès lors, va plus que jamais s'affirmer soucieux de son indépendance économique et, plus généralement, de son authenticité.

Au nom de ce retour aux sources, le nom de certaines villes sont africanisées et de nombreux togolais renoncent à leurs prénoms étrangers - Français principalement - au profit de prénoms typiquement africains.

Ainsi, le président lui-même abandonne Etienne au profit d’Eyadema.

L'année 1974 est qualifiée de ‘trois glorieuses’ dans l’histoire du Togo.