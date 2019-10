Lomé n'est pas le Togo

Imposture, le mot est lâché par l’ANC (opposition).

Le tout nouveau maire de la commune de Golfe 4, Jean-Pierre Fabre, et président du parti, dénonce l’annonce par le gouvernement de la création d’un ‘district autonome du grand Lomé’. Le projet de loi sera soumis prochainement aux députés.

Cette collectivité territoriale particulière sera dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière en vue d’exécuter des actions propres à la capitale dont certains volets d’aménagement, d’entretien et de fonctionnalité vont au-delà des compétences des communes.

Autrement dit, les maires gérant certains quartiers de la ville n’auront pas une totale autonomie.

‘Ce district autonome du Grand Lomé est une imposture et une insulte. On vide le pouvoir des maires de Lomé au profit d’un gouverneur. Les maires n’ont plus de pouvoir', a déclaré jeudi Éric Dupuy, conseiller de M. Fabre, au micro de Nana FM.

‘L’ANC n’a aucune intention de se laisser faire. Jean-Pierre Fabre est un démocrate convaincu. Il n’acceptera pas diriger une commune et de se faire imposer les désidératas d'un gouverneur nommé et soumis au chef de l’État', a martelé M. Dupuy.

L’ANC peut être menaçant, mais il n’a aucune marge de manœuvre. Le texte sera sans aucun doute adopté par les députés.