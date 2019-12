'Nous ne sommes pas les métayers de Tchikpi Atchadam'

La plupart des leaders de l’opposition sont lassés par les déclarations tonitruantes de l’invisible Tchikpi Atchadam, chef de PNP, un micro parti radical.

‘Il est responsable d'un parti, il doit rester dans ce rôle. M. Atchadam donne parfois l'impression que les autres sont ses métayers. Et bien qu'il sache qu'il n'a d'injonction à donner à personne', a déclaré dimanche Mohammed Tchassona Traoré, président du MCD (Mouvement citoyen pour la démocratie).

Il était l’invité de la radio Pyramide FM.

M. Traoré répondait à un récent message audio du patron du PNP qui invitait les autres opposants à exiger une transition plutôt que de participer à la présidentielle de 2020.

‘Qu'il cesse de croire qu'il peut donner des injonctions à qui que ce soit',a répondu le leader du MCD.

Tchikpi Atchadam a disparu des écrans radars depuis plus d’un an. Il serait installé dans un pays de la région. Un moyen de jouer la victimisation. Il s’adresse à ses sympathisants via les réseaux sociaux.