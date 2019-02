Parallèle hasardeux

La Commission électorale a décidé de reporter les élections au Nigeria en raison de problèmes logistiques.

Le scrutin présidentiel et législatif doit désormais se tenir samedi prochain, repoussé d’une semaine.

Eric Dupuy, l’un des responsables de l’ANC (Togo), explique que cette mesure doit garantir la transparence et l'équité des élections.

Et l’opposant de déplorer qu’une telle décision n'ai pas été appliquée au Togo lors des législatives de décembre dernier.

‘C'est une honte pour l'Afrique’, écrit-il sur son compte Twitter.

On rappellera à M. Dupuy que les élections du 20 décembre dernier, boycottées par son parti, ont été validées par la Cédéao et l’Union africaine et jugées libres et transparentes.

Comparer la situation au Togo et au Nigeria n’a pas beaucoup de sens.