Premier candidat déclaré à la présidentielle de 2020

Gerry Taama, président du Nouvel engagement Togolais (NET, opposition), sera le candidat de son parti à l’élection présidentielle de 2020.

Décision annoncée lors du congrès extraordinaire de cette formation à l’issue de primaires aux résultats connus d’avance.

Actuellement député, M. Taama s’était présenté à la présidentielle en 2015.

Avec un scrutin à deux tours, le candidat estime qu’il n’est pas en mesure de gagner sans l’appui des autres partis de l’opposition

‘Nous lançons notre candidature très tôt, pour pouvoir mobiliser des moyens. Plus on attend et plus les choses se compliquent’, a-t-il déclaré.

Le scrutin aura lieu au premier semestre de l'année prochaine.