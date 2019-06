La Cour des comptes est une juridiction financière de l'ordre administratif, chargée essentiellement de contrôler la régularité des comptes publics, de l'État, des établissements publics nationaux, des entreprises publiques, de la sécurité sociale, mais aussi des organismes privés bénéficiant d'une aide de l'État ou faisant appel à la générosité du public. Elle informe l'Assemblée nationale, le gouvernement et l'opinion publique sur la régularité des comptes.

Les rapports de la Cour n'ont pas de caractère contraignant.

Cette institution a un rôle de premier plan à jouer dans l’objectif d’une meilleure gouvernance.

‘La Cour des comptes a fait beaucoup de progrès, elle s’est bonifiée, mais il faut aller à un niveau plus élevé qui est celui de l'accompagnement des efforts menés par le gouvernement en ce qui concerne le développement du pays', explique Essowavana Tchakei, le président de la 3e Chambre de la Cour des comptes.

Et pour aller à un niveau plus élevé, il est indispensable que les collaborateurs de cette institution reçoivent une meilleure formation. Des programmes sont organisés régulièrement par les organisations régionales et des experts indépendants.

A terme, la Cour des comptes devra être la garante du bon fonctionnement de l’Etat.