Revoir la copie du combat politique

Il y a 31 ans, le Togo s’engageait vers la démocratie. Pour l’UFC (Union des forces de changement) l’époque n’est plus la même. Les soulèvements populaires et l’appel à la violence ne sont plus la solution.

‘Passons d’un état d’esprit révolutionnaire, de confrontation et de division à une logique d’évolution, de consensus et d’union. Le vivre-ensemble est un équilibre fragile que nous avons tous la responsabilité de maintenir’, a déclaré mercredi Séna Alipui, l’un des responsables de ce parti d’opposition.

Il en appelle les opposants à revoir leur copie du combat politique.

‘L’avenir du Togo n’est pas dans le passé avec des acteurs du passé’, a-t-il souligné.