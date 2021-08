Taama recadre Adjamagbo-Johnson

Après 6 mois de rencontres, la majorité et l’opposition se sont mis d’accord sur une série de propositions destinées à moderniser la vie politique et à rendre les scrutins à venir plus transparents.

‘Il n’y a rien de nouveau, c’est du déjà vu’, a affirmé Brigitte Adjamagbo-Johnson, coordonnatrice de la Dynamique Monseigneur Kpodzro (DMK), qui n’a pas participé aux travaux.

Le député Gerry Taama, président du Nouvel engagement togolais (NET), lui a donné la réplique mardi.

‘Il faut être de mauvaise foi pour ne pas reconnaitre qu’il y a eu des avancées notables", a-t-il déclaré mardi.

Et l’élu de citer, notamment, l’identification biométrique, la publication des résultats par bureau de vote.