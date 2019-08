Tous coupables

L’absence de résultats après deux ans de crise politique est imputable au pouvoir, à l’opposition et à la Cédéao.

Sept organisations de la société civile viennent de publier un rapport sans concessions pour le personnel politique.

‘La C14 n'a pas su canaliser la colère du peuple et faire aboutir ses revendications légitimes et s’inscrire dans une dynamique voulue et souhaitée par les facilitateurs’, peut-on lire dans les conclusions.

UNIR (majorité présidentielle) est accusé d’avoir refusé ‘toute résolution consensuelle et durable de la crise'.

Quant à l’organisation ouest-africaine, ‘elle n’a pas su imposer sa propre feuille de route sur les réformes’.

Le groupement d’ONG estime toutefois que tout n’est pas négatif. Le feuille de route a en partie été mise en œuvre avec l’organisation des élections législatives en décembre 2018. En outre, les députés dans la foulée ont adopté les réformes constitutionnelles et institutionnelles.

Les animateurs de la société civile prônent la relance d’un dialogue politique inclusif permettant de lever tous les obstacles qui freinent la mise en place d’une démocratie apaisée.