UNIR ratisse large

Le candidat d’UNIR, Faure Gnassingbé est en meeting lundi à Kougnohou et Badou, deux villes de la région des Plateaux.

Son message est identique à celui délivré lors des précédentes étapes : il faut poursuivre la politique de développement engagée depuis plusieurs années. Faire davantage pour les paysans et les commerçants, construire de nouvelles écoles, des hôpitaux et des dispensaires, booster l’agriculture, aider les plus démunis et créer des emplois.

Depuis 5 ans, les actions du gouvernement ont été nombreuses et soutenues.

Mais comme le reconnaît lui-même Faure Gnassinbgbé, ‘Je sais qu'il y a encore beaucoup de choses à faire et c'est ce qui doit nous préoccuper’.

Ses lieutenants sont également sur le terrain.

La présidente de l’Assemblée nationale, Chantal Yawa Tsëgan, est dans la préfecture de Kpélé,

Marc Ably-Bidamon, ministre de l’Energie est à Tcharé.

L’ancien ministre de l’Economie et des Finances, Adji Otéth Ayassor, mobiliser les troupes à Défalé.

De leurs côtés, Solitoki Esso, le ministre d'Etat chargé des Affaires présidentielles, et Sani YAYA, le ministre de l’Economie et des Finances, sont à Pagouda pour une rencontre avec la population.

‘Qui dit mieux et qui peut mieux faire que Faure Gnassingbé ?’, a lancé Sani YAYA a une foule électrisée.