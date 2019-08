Un siège flambant neuf pour l'ARCEP

Komi Selom Klassou et Cina Lawson lors de l'inauguration

Le Premier ministre, Komi Selom Klassou, a inauguré mercredi le siège de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP, ex-ARTP).

Cet organe a vu ses compétences renforcées par la loi sur les transactions électroniques (LTE).

La mission de l’ARCEP est de gérer et contrôler les opérateurs autorisés par l’Etat à établir et exploiter des réseaux et services ouverts au public.

La structure se chargera aussi de la délivrance des autorisations pour les réseaux indépendants en matière de terminaux et d’installation.

L'ARCEP devra également gérer les ressources notamment les fréquences radioélectriques, le plan de numérotation et le domaine internet national ‘tg’.

La protection des droits des consommateurs fait aussi partie de ses prérogatives.

‘Cet immeuble caractérise les ambitions qu’affiche le Togo à l’ère où le numérique enregistre des mutations de plus en plus profondes’, a déclaré Cina Lawson, la ministre des Postes et de l’Economie numérique.

Le nouveau bâtiment a coûté de 2,2 milliards de Fcfa sur financement de l’Etat.