Un texte moderne et protecteur

Un cadre réglementaire adapté et incitatif

Il s’agit de l’une des réformes phares du gouvernement. La révision du code du travail doit accoucher d’un texte plus moderne qui profite aux salariés, aux employeurs et aux investisseurs.

Un outil juridique de nature à proposer un cadre économique libéral et attractif.

Les députés devaient entamer mardi le projet de loi; l’examen a été reporté.

Le texte fixe de nouvelle règles : dix heures de travail par jour, paiement des heures supplémentaires (maximum 20h par semaine).

Obligation d'offrir aux employés une couverture maladie

Les contrats d’embauche seront plus clairs et plus sécurisants pour le bénéficiaire.

Cette révision du code du travail était nécessaire et plus encore avec le lancement, il y a un an, du plan national de développement dont le succès repose sur les investissements et la productivité.

‘Le contexte actuel de modernisation de notre économie et d'optimisation des investissements nationaux et internationaux appelle à une adaptation des règles et des normes du travail', indique le gouvernement dans l’exposé des motifs.

La nouvelle mouture promeut un cadre réglementaire adapté et incitatif à l'investissement et à l'entrepreneuriat. Elle favorise le dialogue social et enforce la protection sociale des travailleurs.