'Une dynamique de mise en œuvre collégiale'

Un séminaire gouvernemental s’est tenu les 25 et 26 juillet à Kara afin d’évaluer l’avancement de la feuille de route 2020-2025.

Et notamment les progrès réalisés dans la mise en oeuvre de 42 projets prioritaires.

Cette revue a permis d’identifier les avancées déjà réalisées, notamment la loi de programmation militaire ; la plateforme industrielle d’Adétikopé, le code du travail.

‘Plus de la moitié des projets sont matures et en cours d’implémentation. Enfin, certains projets sont encore en phase d’étude ou de recadrage’, précise un communiqué officiel publié mardi.

Le gouvernement souligne la ‘dynamique de mise en œuvre collégiale’.

Toutefois, précise le texte, dans le but d’accélérer l’atteinte des résultats et de répondre aux points d’attention soulevés, le président Faure Gnassingbé a rappelé l’exigence d’une mobilisation accrue des membres du gouvernement et des administrations.