Dernière ligne droite : UNIR muscle sa présence à Lomé

La campagne électorale entre dans son sprint final, et l’Union pour la République (UNIR) entend bien finir en force. Ce samedi, le parti présidentiel a tenu un meeting à Adétikopé, dans la commune d’Agoènyivé 6, mobilisant cadres, militants et sympathisants pour préparer le terrain du scrutin du 17 juillet.

Dans cette commune stratégique, UNIR ne cache pas ses ambitions : les 11 sièges de conseillers municipaux sont visés. Pas un de moins.

« Nous voulons rafler tous les sièges ici dans la commune d’Agoènyivé 6 au soir du scrutin », a martelé Immaculée Bakali, coordinatrice générale du Grand Lomé.

Elle a rappelé que ce rendez-vous est crucial pour poursuivre les projets de développement engagés, appelant les populations à renouveler leur confiance aux candidats du parti.

Tout au long du meeting, les cadres ont déroulé les mots-clés d’une campagne bien rodée : paix, stabilité, non-violence, prospérité. Des valeurs que le parti brandit comme son socle, dans un contexte électoral sous surveillance.

Le parti de la colombe a misé sur une combinaison classique mais efficace : grands meetings, caravanes et opérations de proximité. Le porte-à-porte a été largement utilisé pour toucher les électeurs au plus près. Résultat : tous les cantons de la préfecture d’Agoènyivé ont été visités, et des centaines de militants ont été mobilisés.

La présence de figures majeures du parti, comme le ministre de la Fonction publique Gilbert Bawara ou Ibrahima Méimounatou, a donné du poids à cette démonstration de force.

Pour Gilbert Bawara, ces élections locales sont moins un défi qu’une confirmation.

« Ces élections municipales doivent être juste une formalité pour nous. Nous devons majoritairement gagner pour poursuivre les actions de développement entreprises sous le leadership de notre champion, Faure Gnassingbé », a-t-il déclaré.

La campagne touche à sa fin, mais les derniers jours s’annoncent intenses. Dans un paysage politique où l’opposition tente de mobiliser, UNIR, fort de sa structure et de ses réseaux, semble déterminé à transformer l’essai. Reste à voir si la volonté des urnes épousera celle du parti.