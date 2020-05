Une gouvernance concertée

Faure Gnassingbé a prêté serment dimanche devant les membres de la Cour constitutionnelle.

‘Devant Dieu et devant le peuple togolais, seul détenteur de la souveraineté populaire’, le nouveau président a juré solennellement, face à Aboudou Assouma, le président de la Cour, de respecter et de défendre la constitution que le peuple togolais s'est librement donnée.

M. Gnassingbé a été réélu le 22 février dernier pour un 4e mandat de 5 ans avec un score supérieur de plus de 12 points à celui de 2015.

Pour ses soutiens, la majorité doit savoir maitriser sa victoire et l’opposition doit savoir contrôler sa déception.

Rien ne l’autorise, en effet, à remettre en cause le scrutin que la communauté internationale et les organes constitutionnels ont validé.

La cérémonie s’est déroulée dans un contexte particulier. En raison de la pandémie, impossible d’inviter des centaines de personnes.

Seuls étaient présents les représentants des institutions de la République, les diplomates et quelques proches du chef de l’Etat.

Faure Gnassingbé n’a pas l’intention de changer de politique. Une fois maîtrisée l’épidémie, il entend poursuivre la stratégie de développement menée depuis plusieurs années.

Le locataire de la présidence souhaite naturellement préserver la paix et la sécurité; c’est essentiel dans une région sous le menace de groupes extrémistes.

La gouvernance concertée sera le leitmotiv de son nouveau mandat.

La philosophie développée est celle de la création de richesses pour plus de prospérité; une prospérité partagée et des conditions de vie dignes pour tous. Cela implique l’amélioration des services de base, de l’éducation et de la santé.

Et naturellement le Togo va poursuivre sur la voie du plan national de développement.

Un programme ambitieux dont la finalité est de faire du Togo un hub logistique et de services, un pays a forte capacité de transformation agricole et capable de développer une industrie visant le marché régional.

Ce plan a été mis en oeuvre il y a un peu moins de deux ans; il s’appuie à 75% sur les investissements privés.

Plusieurs contrats importants ont déjà été signés dans le secteur de la transformation des phosphates, le ciment et l’agriculture.

Une fois la démission du Premier ministre reçue, le président devra en désigner un nouveau ou le reconduire. Un gouvernement sera ensuite formé.

L’urgence à ce stade est de gérer et de contenir la crise du covid-19./

De l’avis général, Faure Gnassingbé a bien géré la crise. Il n’a pas perdu de temps. Les instructions ont été données pour réhabiliter à la hâte plusieurs structures hospitalières et commander en Chine masques, combinaisons, charlottes, médicaments et surtout respirateurs artificiels.

L’état d’urgence sanitaire a été décrété qui impose des restrictions en matière de mouvement et de rassemblent.

De fait, l’épidémie est sous contrôle. Le Togo espère s’en débarrasser au plus vite pour revenir aux fondamentaux du développement.