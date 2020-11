Vers la Cédéao des peuples

Une réunion du Parlement de la Cédéao se déroule actuellement à Lomé. Son président, Side Mohammed Tunis, souhaite renforcer la coopération avec l’Assemblée nationale togolaise.

‘Il y a déjà une relation très forte, mais nous avons décidé de la renforcer. Nous sommes en train de passer de la Cédéao des Etats à la Cédéao des peuples', a-t-il déclaré jeudi.

Le Parlement de la Cédéao a été créé par la conférence au sommet des chefs d’Etat et de gouvernement de l’Organisation sous régionale en 1993.

L’institution peut se saisir de toute question intéressant la Communauté notamment en matière de respect des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et faire des recommandations adressées aux institutions et organes de la communauté.

Il peut également être saisi pour émettre des avis sur des questions touchant les affaires de la communauté.

Les députés et leurs suppléants sont élus au suffrage universel direct pour un mandat 5 ans par les citoyens des Etats membres.

L’ultime objectif du Parlement est de parvenir à se doter de compétences législatives.