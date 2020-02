2019nCoV : Keep calm

La situation est sous contrôle, a indiqué lundi l’ambassadeur de Chine au Togo, Chao Weidong, lors d’une conférence de presse.

Au 10 février, 40.000 cas ont été confirmés et 900 enregistrés, la plupart touchant des personnes de plus de 60 ans et souffrant de maladies chroniques, a-t-il précisé.

Le taux de mortalité de l’épidémie est de 2,25%. M. Weidong a rappelé qu’il était de 17% pour la grippe saisonnière aux Etats-Unis l’année dernière.

‘Il ne faut jamais sous-estimer la détermination et le dévouement du gouvernement et du peuple chinois ainsi que les potentialités de l’économie chinoise. Les facteurs qui sous-tendent le développement de l’économie de la Chine restent toujours là', a martelé le diplomate.

Il a indiqué qu’il n’avait pas connaissance de ressortissants togolais résidant en Chine infectés par le coronavirus.

Il a conseillé à tous ceux qui prévoient de voyager prochainement en Chine de suivre les consignes des autorités sanitaires locales.

En dehors de la Chine continentale, plus de 350 malades ont été répertoriés dans une trentaine de pays et territoires, et il y a eu deux morts, le premier aux Philippines, le second à Hong Kong.

Plusieurs pays ont interdit les arrivées de Chine et les grandes compagnies aériennes ont suspendu leurs vols en lien avec ce pays. Air China a annulé certains de ses vols vers les Etats-Unis.