Lutte contre la drépanocytose : le Togo passe à l’action avec des soins gratuits

Face à la progression alarmante de la drépanocytose sur son territoire, le Togo renforce sa riposte sanitaire.

Désormais, le traitement de la maladie est entièrement gratuit, une mesure saluée comme un tournant décisif dans la lutte contre cette pathologie génétique qui touche plus d’un million de Togolais.

Considérée comme la première maladie génétique au monde, la drépanocytose affecte gravement la population togolaise. Selon les statistiques du ministère de la Santé, plus de 2 % des citoyens souffrent de formes sévères, et la moitié des enfants malades meurent avant l’âge de 5 ans, faute d’un diagnostic et d’un traitement appropriés.

Conscientes de l’urgence, les autorités sanitaires ont déployé un programme national de prise en charge gratuite de la drépanocytose. Il comprend la prévention et la sensibilisation de masse, le dépistage néonatal systématique, la prise en charge médicale complète des malades

L’objectif est de sauver des vies et réduire la mortalité infantile liée à la maladie.

En 2025, plus de 50 000 nouveau-nés ont été testés dans tout le pays. Résultat préoccupant : plus de 2 % des nourrissons présentent déjà une forme grave de la maladie.

Mais ce dépistage massif permet une prise en charge anticipée, bien avant l’apparition des premiers symptômes. C’est une avancée majeure dans la lutte contre la maladie, qui peut ainsi être mieux contrôlée dès les premiers mois de vie.

Le Togo entend faire de cette politique de gratuité un exemple pour les pays voisins, confrontés aux mêmes défis. En facilitant l’accès aux soins, l’État mise sur une réduction significative des décès évitables, tout en améliorant la qualité de vie des malades.

La gratuité des soins pour les patients drépanocytaires s’impose comme un acte fort de justice sociale et de santé publique.