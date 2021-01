4,5 millions de Togolais pourraient être vaccinés

60% de la population sera concernée par la prochaine campagne de vaccination contre le Coronavirus. Soit environ 4,5 millions de personnes. Estimation donnée par la direction de l’Action sanitaire.

Atteindre ce pourcentage permettrait d’obtenir une immunité collective.

Les premiers vaccinés seront le personnel soignant, les plus de 50 ans, les patients souffrant de comorbidité et les détenus. L’univers carcéral, compte-tenu de la promiscuité et des faibles conditions d’hygiène est un facteur aggravant de la propagation du virus.

Le Togo compte 7.706.000 habitants selon les données de l’INSEED au 1er janvier 2020.

La date du lancement de la campagne de vaccination n’a pas été annoncée pour le moment.