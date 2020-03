Asymptomatique

Le Togo comme le reste du monde est confronté à la pandémie de coronavirus. Le virus n’est pas dangereux dans 98% des cas, mais extrêmement contagieux. Un porteur peut contaminer de 3 à 5 personnes.

Et ce qui rend le combat encore plus complexe est le nombre de personnes infectées asymptomatiques.

On peut en effet être infecté sans jamais présenter aucun signe de la maladie, et ce même après la période d’incubation. On ne développe pas de symptômes ou si faibles que l’on ne s’end rend pas compte.

Les modèles théoriques parlent d’un tiers de personnes infectées qui n’auraient pas de symptômes ou très peu.

Cette catégorie de la population peut infecter autrui, et cela pose un problème de taille.

La transmission via les asymptomatiques expliquerait cette rapidité de propagation de l’épidémie. D’autant qu’une personne sans symptôme va faire moins attention avec les autres (confinement, distance de sécurité…).

Une consigne primordiale : respecter une distance de 1 à 2 mètres avec tout le monde, y compris ses proches et être très rigoureux sur l’hygiène.

Le Togo ne dispose pas à ce jour d’une quantité suffisante de tests.

L’idée, bien sûr, serait de tester massivement la population en parfaite santé afin de savoir ceux qui développent le virus sans le savoir et les mettre ainsi à l’isolation.

Le Togo enregistre 24 cas confirmés de covid-19.