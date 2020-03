Aucun nouveau cas signalé

Situation stable. Pas de nouveaux cas de covid-19 signalés au Togo depuis l’annonce gouvernementale de la semaine dernière. Un une femme de 42 ans ayant séjourné en Europe a été testée positive. Son état de santé n’inspire pas d’inquiétude selon les médecins.

Les services sanitaires tentent de retracer l’itinéraire de la malade depuis son retour au Togo et les personnes avec lesquelles elle a été en contact.

Elle a été déclarée positive après une consultation chez son médecin.

Ailleurs dans la région, pas d’augmentation non plus. 4 cas confirmés au Sénégal et 2 au Nigeria.