Avancer vite

Le gouvernement veut accélérer la campagne de vaccination. Pas question d’attendre les doses fournies par Covax et l’Union africaine.

Il a commandé 4 millions de vaccins au laboratoire Janssen, entreprise pharmaceutique belge, filiale de Johnson & Johnson.

L’intérêt est d’avoir une formule unidose, pratique en zone rurale, qui se conserve à des températures d’un réfrigérateur classique.

117.600 doses ont été livrées il y a quelques jours. Elle seront administrées aux personnes âgées de 20 ans et plus et n'ayant reçu jusqu'alors aucun autre vaccin contre le Covid-19.

Le volontaires doivent s’inscrire en ligne ou en composant *844# sur leur téléphone.