Un psychologue analyse les situations pour repérer les troubles et conseiller des modalités d'aide psychologique comme par exemple une thérapie.

De plus en plus de Togolais sont en demande d’un psy. Mais comment le trouver en toute discrétion.

Rien de plus simple. Le site Tagomedokita permet de trouver le spécialiste le plus proche et de prendre rendez-vous.

Une dizaine de psychologues sont déjà inscrits sur la plateforme.