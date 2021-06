Besoin de vous

La Journée mondiale du donneur de sang est célébrée le 14 juin de chaque année.

L’objectif est de faire connaître à l’échelle mondiale le besoin en sang et en produits sanguins sûrs aux fins de transfusion, et de sensibiliser à la contribution essentielle des donneurs de sang volontaires et bénévoles aux systèmes de santé nationaux.

La journée est également l’occasion de lancer un appel à l’action aux gouvernements et aux autorités sanitaires des pays afin qu’ils mettent en place des systèmes et des infrastructures permettant d’augmenter la collecte de sang auprès de donneurs volontaires et bénévoles, et qu’ils allouent les ressources nécessaires à ces activités.

Au Togo, les réserves manquent cruellement.

Le Centre national de transfusion sanguine (CNTS) fait de son mieux pour mobiliser les donneurs, mais la démarche n’est pas spontanée.

36.000 poches de sang ont été collectées en 2020, soit 4.000 de moins que l’année précédente. Pour les 6 premiers mois de l’année, le bilan n’est pas meilleur. Il faut dire que la pandémie n’a rien arrangé.

Le pays a besoin de 70.000 poches chaque année pour être autosuffisant. L’objectif est loin d’être atteint.