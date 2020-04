Bilan de santé favorable

Les 3 médecins et l’infirmière infectés par le coronavirus se portent bien.

‘Ils sont en observation, mais leur état n’inspire pas d’inquiétude’, a indiqué jeudi Gilbert Tsolényanu, le secrétaire général du syndicat national des praticiens hospitaliers (SYNPHOT).

Il a cependant rappelé la dangerosité potentielle du virus. Dans certains cas, les malades peuvent être atteints très sévèrement.

D’ou l’importance de respecter les gestes barrières, de se protéger (gants et masques) et de se laver les mains aussi souvent que possible avec du savon ou de l’alcogel.

Le personnel soignant est en première ligne dans le combat contre la pandémie.

Le gouvernement a commandé des équipements de protection et des respirateurs.