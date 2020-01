Cellule de veille au ministère de la Santé

La Chine a intensifié ses efforts pour contenir la propagation d’un nouveau virus tueur avec le confinement de plus de 40 millions de personnes, tandis que nombre de festivités pour le Nouvel An lunaire samedi ont été annulées et que des sites populaires ont été fermés aux visiteurs.

Le bilan officiel de la maladie causée par ce coronavirus apparu en décembre sur un marché de Wuhan, une ville du centre de la Chine, s’est encore aggravé hier, avec 26 morts sur un total de 830 personnes contaminées dont 177 jugées graves. 34 patients « guéris » ont quitté l’hôpital et un millier de cas suspects sont en cours d’examen.

Quelle est la situation au Togo ?

De nombreux hommes d’affaires et commerçants se rendent régulièrement en Chine. On ne peut exclure que certains aient pu être contaminés.

A ce stade, les autorités n’ont pas imposé de cordon sanitaire à l’aéroport de Lomé.

Cependant, toute personne revenue récemment de Chine et éprouvant des douleurs, des difficultés respiratoires ou ayant une forte fièvre est priée de contacter les services du ministère de la Santé au 22 22 20 73.

Le coronavirus est hautement contagieux.