Changement de doctrine

Après avoir assuré pendant plusieurs semaines que les masques devaient être réservés aux malades et aux soignants, l’OMS semble en passe de le recommander maintenant pour toute la population.

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré vendredi que les masques chirurgicaux devaient être réservés aux personnels de santé mais elle a ouvert la voie à un usage accru des masques, même artisanaux, par le grand public afin de limiter la propagation du coronavirus Covid-19. Un haut responsable de l'OMS a déclaré à la presse que la transmission par voie aérienne du virus pourrait avoir affecté plus d'un million de personne dans le monde et tué 50.000 personnes depuis les premiers cas en décembre en Chine.

Mais le principal vecteur de transmission reste les personnes malades qui toussent, éternuent, se mouchent et contaminent des surfaces ou d'autres personnes. 'Nous devons réserver les masques médicaux et chirurgicaux aux personnels en première ligne. Mais l'idée d'utiliser des masques recouvrant les voies respiratoires ou la bouche pour empêcher que la toux ou le reniflement projette la maladie dans l'environnement et vers les autres (...) n'est pas une mauvaise idée en soit', a dit le docteur Mike Ryan, expert en situations d'urgence à l'OMS, lors d'une conférence de presse.

L’organisation affirmait le contraire il y a encore quelques jours.

Le recours aux masques et aux autres protections des muqueuses est indispensable. D’autant que de nombreux malades sont asymptomatiques. Ils sont porteurs du virus sans le savoir et sont donc très contagieux.

Les masques chirurgicaux sont devenus une denrée rare au Togo en raison de la demande.

La débrouille est de rigueur avec des masques en wax qui assurent une relative protection. Mais il faut les laver après chaque utilisation.