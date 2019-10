Chirurgie gratuite

Des chirurgiens et ophtalmologistes allemands et togolais réalisent du 3 au 6 octobre plus de 300 interventions à l’hôpital Tomdè (préfecture de la Kozah).

Les pathologies concernent des hernies, des lipomes, des kystes et de nombreuses cataractes.

Cette campagne de médecine foraine est organisée par l’ONG Aimes Afrique avec le concours de l’association allemande Aktion Pit Togohilfe.

Depuis le début de l’année, plus de 1.500 patients ont été opérés et 20.000 ont consulté les médecins de l’ONG togolaise ; le tout gratuitement.