Contaminations orientées à la baisse

La situation sanitaire s’améliore. A ce jour, 7 patients atteints du Coronavirus sont en réanimation, a indiqué dimanche Djibril Mohaman, coordonnateur national de la gestion de la riposte contre le Covid-19.

Le nombre des hospitalisation a baissé d’un tiers.

Il y a moins de 100 cas positifs par semaine et cela s’explique d’une part par le respect des mesures barrières et d’autre part grâce à la campagne de vaccination, a-t-il précisé.

Depuis le début de la pandémie il y a un peu plus d’un an, le Togo a enregistré 13.363 cas de Covid-19 (effectivement dépistés par PCR) et 125 décès.

Samedi, 11 personnes positives ont été comptabilisées.