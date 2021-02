Covid, Ebola : l'aéroport de Lomé renforce les contrôles sanitaires

Dans le cadre de la riposte à la nouvelle épidémie d’Ebola, qui sévit en Guinée, 11.000 doses de vaccins contre le virus sont attendues ce week-end dans le pays, a indiqué l’OMS.

Le Togo prend ses précautions. Des vols quotidiens sont assurés entre Lomé et Conakry et le risque de voir débarquer des passagers infectés est une menace prise très au sérieux par les responsables de l’aéroport.

Gnama Latta, le directeur général de la plateforme aéroportuaire et de l’Agence de l’aviation civile, a indiqué vendredi que tout était mis en oeuvre pour renforcer les contrôles sanitaires.

‘Le succès en aviation, c'est l'anticipation. On n'attendra pas être surpris avant de penser à quoi faire. Conakry c'est à 2h30 de Lomé et on peut facilement avoir ce virus ici si nous ne sommes dans la prévention', a-t-il déclaré.

L’aéroport doit en même temps gérer le Coronavirus.

M. Latta a annoncé que désormais tous les équipages seraient soumis à un test PCR, ce qui n’était pas le cas jusque’à présent.

Sur 167 pilotes et hôtesses testés récemment, 18 étaient positives. Un signal d’alarme.

Et Gnama Latta de rappeler qu’un pilote ou une hôtesse malade peut contaminer tout un avion.