Davantage de moyens pour la santé

La 71e session du comité régional de l’OMS s’est achevé jeudi.

Les discussions ont notamment porté sur une harmonisation des budgets de santé publique et sur l’augmentation des ressources.

‘On a abordé la question de financement et de budget avec un engagement de plus en plus réaffirmé de nos différents Etats pour allouer les ressources nécessaires en faveur de la santé’, a déclaré le ministre de la Santé, Moustafa Mijiyawa, qui présidait les travaux.

Les Etats africains ont exprimé leur volonté de combattre avec énergie toutes les maladies qui frappent le continent. Si l’effort doit être porté sur le Covid-19, il ne faut pas négliger les autres épidémies, sans même évoquer le paludisme, le sida et bien d’autres.

Le Coronavirus a eu des conséquences négatives, a expliqué le ministre, citant la baisse des campagnes de vaccination.

L’OMS s’est engagé à appuyer le Togo qui consacre une partie significative de son budget à la modernisation des hôpitaux.