De l'argent pour acheter des vaccins

Le Togo va recevoir 29,5 millions de dollars pour renforcer la vaccination. La Banque mondiale a annoncé cet appui exceptionnel.

Ce financement additionnel permettra au Togo de renforcer le déploiement des vaccins Covid-19 et de proposer un système de santé adéquat pour la réussite de la campagne de vaccination, indique un communiqué de la Banque.

Il couvrira entre autres les coûts d'achat des vaccins, la mise à niveau de la chaîne du froid, le renforcement de la prestation de services pour assurer un déploiement efficace des vaccins au profit de la population cible du Plan National de Déploiement et de Vaccination contre le Covid.

‘Le Togo a enregistré de nombreux succès dans la gestion de la pandémie grâce aux mesures prises par les autorités et à un système de dépistage et de prise en charge adéquat. La vaccination permet aujourd’hui de nourrir l’espoir d’un retour plus rapide à la vie normale et d’une relance effective des activités économiques », souligne Hawa Wague, la représentante de la BM à Lomé.

Et la responsable d’ajouter que l’appui financier ‘offre des ressources supplémentaires au Togo pour atteindre l’objectif de vacciner 60% au moins de la population’.

A ce jour, près de 300.000 Togolais ont reçu une première dose.